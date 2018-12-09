Всего с начала года по октябрь выявлен 3171 случай получения взятки. В 2018 году этот показатель вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.. Получение взятки наказывается по статье 290 УК – до шести лет лишения свободы или штраф в тридцатикратном размере от суммы взятки.. Кроме того, в пятерку самых коррумпированных регионов попали Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).. Тут лидерами в этом антирейтинге стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).Согласно статистике Генпрокуратуры, с начала этого года по октябрь были совершены 27143 коррупционных преступления. Это на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Генпрокуратуре отметили, что такой небольшой рост связан с ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой. Кроме того, надзорное ведомство теперь может проводить проверку в отношении госслужащих, которые были освобождены от должности. Проверять их можно в течение полугода после их увольнения.В генпрокуратуре напомнили, что 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Страны, которые подписали документ, обязаны преследовать по уголовному праву за взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.