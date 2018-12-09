09.12.2018, 11:59
Брать взятки в России стали на 10% чаще
ИА «Ореанда-Новости». В этом году коррупционеры проявили на 10% активности больше, чем в прошлом. В основном чаще взятки стали брать в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщает Генпрокуратура России.
Всего с начала года по октябрь выявлен 3171 случай получения взятки. В 2018 году этот показатель вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году был зафиксирован 2899 случаев коррупции. Получение взятки наказывается по статье 290 УК – до шести лет лишения свободы или штраф в тридцатикратном размере от суммы взятки.
В надзорном ведомстве отметили, что больше всего взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно). Кроме того, в пятерку самых коррумпированных регионов попали Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).
Генпрокуратура также рассказала о тех, кто взятку предлагает. Так, количество случаев, когда взятку давали, с января по октябрь выросло на 10,5% - с 2037 в году до 2251 в 2018 году. Тут лидерами в этом антирейтинге стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).
Согласно статистике Генпрокуратуры, с начала этого года по октябрь были совершены 27143 коррупционных преступления. Это на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Генпрокуратуре отметили, что такой небольшой рост связан с ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой. Кроме того, надзорное ведомство теперь может проводить проверку в отношении госслужащих, которые были освобождены от должности. Проверять их можно в течение полугода после их увольнения.
Несмотря на внушающее количество преступлений по взяткам, удельный вес коррупционных правонарушений в общей массе преступности остается небольшим: 1,6%.
В генпрокуратуре напомнили, что 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Страны, которые подписали документ, обязаны преследовать по уголовному праву за взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Всего с начала года по октябрь выявлен 3171 случай получения взятки. В 2018 году этот показатель вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году был зафиксирован 2899 случаев коррупции. Получение взятки наказывается по статье 290 УК – до шести лет лишения свободы или штраф в тридцатикратном размере от суммы взятки.
В надзорном ведомстве отметили, что больше всего взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 соответственно). Кроме того, в пятерку самых коррумпированных регионов попали Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93 случая).
Генпрокуратура также рассказала о тех, кто взятку предлагает. Так, количество случаев, когда взятку давали, с января по октябрь выросло на 10,5% - с 2037 в году до 2251 в 2018 году. Тут лидерами в этом антирейтинге стали Москва и Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая).
Согласно статистике Генпрокуратуры, с начала этого года по октябрь были совершены 27143 коррупционных преступления. Это на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Генпрокуратуре отметили, что такой небольшой рост связан с ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой. Кроме того, надзорное ведомство теперь может проводить проверку в отношении госслужащих, которые были освобождены от должности. Проверять их можно в течение полугода после их увольнения.
Несмотря на внушающее количество преступлений по взяткам, удельный вес коррупционных правонарушений в общей массе преступности остается небольшим: 1,6%.
В генпрокуратуре напомнили, что 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Страны, которые подписали документ, обязаны преследовать по уголовному праву за взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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