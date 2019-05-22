ИА «Ореанда-Новости» Британская газета Daily Express со ссылкой на сведения Всемирного совета по золоту указала на то, что Россия увеличивала свой золотой запас в течение долгого времени, однако в начале 2019 года его объём достиг рекордного значения за последние 6 лет. Указывается, что за указанный период золотые резервы страны были увеличены на 145,5 тонн.

Директор по науке BullionVault Эдриан Эш высказал мнение, что крупные приобретения золота правительствами или центральными банками являются «плохим знаком» «для мира во всём мире и сотрудничества».

В Daily Express сказано, что запасы золота Россия аккумулируют параллельно с уменьшением доли инвестиций в облигации США и дедолларизацией экономики. Издание считает, что таким образом правительство стремится защититься от потенциального спада мировой экономики.