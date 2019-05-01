ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании вынесен приговор основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по делу о нарушении условий освобождения под залог. В соответствии с ним осуждённый проведёт в заключении 50 недель.

Нарушение английского законодательства было допущено в 2012 году. Шведские власти предъявили Ассанжа обвинение в сексуальных домогательствах. В Соединённом Королевстве нужно было разрешить вопрос о его экстрадиции. Основатель Wikileaks, освободившись из-под стражи под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем в Швеции дело было закрыто.

В апреле 2019 года сотрудникам лондонской полиции было разрешено проникнуть в посольство, и они арестовали Ассанжа. 2 мая он предстанет перед судом, который рассмотрит вопрос о его выдаче США.