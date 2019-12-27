ИА «Ореанда-Новости». Букмекеры предупредили о том, что все конторы в России могут закрыться.

Ассоциация букмекерских контор заявила в письме, направленном Борису Титову, о возможном закрытии всех пунктов приёма ставок в стране. Причиной специалисты называют новый классификатор использования участков земли. Об этом сообщает РБК.

Ассоциация опасается возможности закрытия около 98% букмекерских контор. Это может привести к тому, что уровень незаконной игорной деятельности сильно возрастёт. Кроме того, закрытие пунктов приёма ставок может грозить потерей работы 20 тысяч человек и лишением бюджета одной из статей доходов.

Причина может быть связана с тем, что в 2020 году появится новый вид земельных участков, специально предназначенных для азартных игр. За пределами этих участков азартные игры будут запрещены. Дело в том, что многие регионы ещё не успели обновить классификатор земель, что приведёт к невозможности продолжения работы букмекеров на своих местах.