Забакайльского

Трутнева

господдержки

экс-губернатор

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"...Абзац 15 изложить в следующей редакции: Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ", — говорится в документе.Также согласно документу, Правительство Российской Федерации должно обеспечить переход всех нормативных актов в соответствие с нововведением. Кроме этого, руководителю администрации Президента поручено провести все необходимые организационные мероприятия, для скорейшей реализации Указа Президента. На выполнение всех поручений дается срок в три календарных месяца.Ранее местные власти и так называемая "байкальская" группа депутатов от Забайкальского края и Республики Бурятии активно лоббировали включение регионов в программыДальнего Востока и в закон о территориях опережающего развития.Жители субъектов также поддержали это предложение. Летом этого года на своей странице в Инстаграм министр по развитию Дальнего Востока,Приамурья Александр Козлов поинтересовался у своих подписчиков - целесообразно ли включить Бурятию и Забайкалье в состав ДФО. «Делюсь последними событиями. Присоединить или оставить? Сейчас обсуждается вопрос о включении в компетенцию нашего министерства Забайкальского края. Проговаривается два варианта. Либо включить регионы Забайкалья в границы Дальневосточного федерального округа (то есть изменить границы). Либо не включать, а просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на Забайкальские регионы (в плане создания ТОР, получения гектара и другие программы развития). От себя скажу так... дальневосточники – люди гостеприимные!– написал Александр Козлов.