04.11.2018, 16:44
Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня на сайте официального интернет-портала правовой информации был опубликован соответствующий Указ Президента.
"...Абзац 15 изложить в следующей редакции: Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ", — говорится в документе.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Ранее Республика Бурятия и Забайкальский край входили в состав Сибирского федерального округа. Также согласно документу, Правительство Российской Федерации должно обеспечить переход всех нормативных актов в соответствие с нововведением. Кроме этого, руководителю администрации Президента поручено провести все необходимые организационные мероприятия, для скорейшей реализации Указа Президента. На выполнение всех поручений дается срок в три календарных месяца.
Переводу Республики Бурятии и Забакайльского края в состав Дальневосточного федерального округа предшествовал доклад полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева премьер-министру Дмитрию Медведеву о включении части байкальских регионов в программу развития Дальнего Востока.
Ранее местные власти и так называемая "байкальская" группа депутатов от Забайкальского края и Республики Бурятии активно лоббировали включение регионов в программы господдержки Дальнего Востока и в закон о территориях опережающего развития.
Жители субъектов также поддержали это предложение. Летом этого года на своей странице в Инстаграм министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Приамурья Александр Козлов поинтересовался у своих подписчиков - целесообразно ли включить Бурятию и Забайкалье в состав ДФО. «Делюсь последними событиями. Присоединить или оставить? Сейчас обсуждается вопрос о включении в компетенцию нашего министерства Забайкальского края. Проговаривается два варианта. Либо включить регионы Забайкалья в границы Дальневосточного федерального округа (то есть изменить границы). Либо не включать, а просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на Забайкальские регионы (в плане создания ТОР, получения гектара и другие программы развития). От себя скажу так... дальневосточники – люди гостеприимные!", – написал Александр Козлов. Большинство подписчиков отметили, что благодаря включению Забайкалья в состав ДФО край получит больше внимания федеральных властей, а значит улучшится качество жизни, появится больше возможностей и перспектив.
"...Абзац 15 изложить в следующей редакции: Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ", — говорится в документе.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Ранее Республика Бурятия и Забайкальский край входили в состав Сибирского федерального округа. Также согласно документу, Правительство Российской Федерации должно обеспечить переход всех нормативных актов в соответствие с нововведением. Кроме этого, руководителю администрации Президента поручено провести все необходимые организационные мероприятия, для скорейшей реализации Указа Президента. На выполнение всех поручений дается срок в три календарных месяца.
Переводу Республики Бурятии и Забакайльского края в состав Дальневосточного федерального округа предшествовал доклад полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева премьер-министру Дмитрию Медведеву о включении части байкальских регионов в программу развития Дальнего Востока.
Ранее местные власти и так называемая "байкальская" группа депутатов от Забайкальского края и Республики Бурятии активно лоббировали включение регионов в программы господдержки Дальнего Востока и в закон о территориях опережающего развития.
Жители субъектов также поддержали это предложение. Летом этого года на своей странице в Инстаграм министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Приамурья Александр Козлов поинтересовался у своих подписчиков - целесообразно ли включить Бурятию и Забайкалье в состав ДФО. «Делюсь последними событиями. Присоединить или оставить? Сейчас обсуждается вопрос о включении в компетенцию нашего министерства Забайкальского края. Проговаривается два варианта. Либо включить регионы Забайкалья в границы Дальневосточного федерального округа (то есть изменить границы). Либо не включать, а просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на Забайкальские регионы (в плане создания ТОР, получения гектара и другие программы развития). От себя скажу так... дальневосточники – люди гостеприимные!", – написал Александр Козлов. Большинство подписчиков отметили, что благодаря включению Забайкалья в состав ДФО край получит больше внимания федеральных властей, а значит улучшится качество жизни, появится больше возможностей и перспектив.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии