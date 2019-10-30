ИА "Ореанда-Новости" В пятницу, 1 ноября, на всей территории Российской Федерации состоится Большой этнографический диктант. В просветительской акции примет участие и Республика Бурятия.

Всего в Бурятии будет организовано тридцать пять площадок, большая часть которых находится в столице Улан-Удэ. Сам диктант включает в себя тридцать заданий: двадцать из которых являются общими для всех, а десять подготовлены составителями диктанта специально для регионов. Участникам на их выполнение предоставят сорок пять минут. При условии предоставления всех верных ответов участник Большого этнографического диктанта получит максимальную оценку - сто баллов. Специально для тех, кто не сможет присутствовать очно на диктанте, предусмотрено его прохождение в онлайн-системе. Посетив официальный сайт Большого этнографического диктанта, можно выполнить задания с 1 по 4 ноября. Уже 10 ноября на этом ресурсе разместят правильные ответы на задания, а двумя днями позже – результаты прохождения испытания каждого участника.

Начало диктанта по этнографии в Бурятии состоится в одиннадцать часов утра по местному времени. Целью проведения диктанта является проверить знания граждан России о народах, которые проживают на территории страны. Отметим, что в прошлом году в Республике Бурятия около восьмисот человек приняли участие в этой просветительской акции.

Просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходит в этом году в четвёртый раз. Два года назад она получила статус международного события – в неё приняли участие жители государств СНГ. Акция приурочена к государственному празднику – Дню народного единства. Участие могут принять все граждане, владеющие русским языком, других ограничений к прохождению инициаторами проведения диктанта не предусмотрено.