ИА "Ореанда-Новости" Борьба с лесными пожарами, которые распространились на территории Сибири и Дальнего Востока, приобретает в настоящее время даже мистический характер. Бурятские шаманы решили помочь противопожарным службам своими нестандартными методами.

По информации, предоставленной председателем правления межрегиональной организации шаманов под названием «Тэнгэри» Баиром Цырендоржиевым, сорок шаманов Республики Бурятия помогут ликвидировать очаги возгорания. Обладающие магической силой они попытаются вызвать сильные дожди, чтобы потушить всё ещё бушующие пожары. Шаманы съедутся на крупнейший остров озера Байкал - Ольхон, расположенный на территории Иркутской области. На помощь бурятским шаманам сюда прибудут обладающие, согласно религиозным верованиям, сверхъестественной силой люди из таких российских регионов как Забайкалье и Иркутская область.

4 августа шаманы планируют совершить обряд, главная цель которого вызвать дождь на лесные пожары. Не остались в стороне и буддийские священнослужители – ранее они также вызвались помочь в тушении пожаров с помощью вызванного ими дождя. Примечательно, что ламы попросили дать точное, вплоть до координатов, месторасположение лесных пожаров.

В настоящий момент площадь в более ста тысяч гектаров лесного массива Республики Бурятия объята огнём. Всего в этом регионе зафиксировано сто сорок семь очагов возгорания. Стоит отметить, что большая часть пожаров находится в отдалённой местности, местные власти здесь не занимаются тушением пожаров.