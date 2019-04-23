23.04.2019, 19:28
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Московской области постановил передать две трети совместного имущества бывшей жене экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудина, пишет «Коммерсант».
Иск в суд подавала бывшая жена политика. Её адвокат рассказал, что речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе акциях ЗАО «Совхоз имени Ленина» и прочем имуществе. Однако правозащитник стоимость полученных активов не назвал.
Напомним, минувшей осенью суд арестовал имущество Грудинина по иску его бывшей жены. Сам политик ранее рассказывал, что узнал об иске от акционеров совхоза из прессы и был удивлен.
Иск в суд подавала бывшая жена политика. Её адвокат рассказал, что речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах, акциях, в том числе акциях ЗАО «Совхоз имени Ленина» и прочем имуществе. Однако правозащитник стоимость полученных активов не назвал.
Напомним, минувшей осенью суд арестовал имущество Грудинина по иску его бывшей жены. Сам политик ранее рассказывал, что узнал об иске от акционеров совхоза из прессы и был удивлен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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