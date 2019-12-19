ИА «Ореанда-Новости». Экс-мэр Петропавловска-Камчатского попал под домашний арест по делу о взятке.

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского находится под следствием по делу о получении взяток. Сегодня представитель краевого следственного управления СК России сообщил о помещении Виталия Иваненко под домашний арест.

Отмечается, что Иваненко подозревают в двух эпизодах получения взятки в крупном размере. По требованию следователя, суд поместил чиновника под домашний арест на месяц.

Ранее сообщалось, что 23 декабря состоится заседание президиума регионального совета партии «Единая Россия». ЕР будет решать судьбу членства Иваненко в партии.



