Отмечается, что общая сумма взятки оценивается в полмиллиона рублей. Вартанян, согласно материалам дела, помогала одной из компаний участвовать в конкурсах и аукционах на проведение капремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы "Доступная среда".После того, как компания выиграла тендеры, глава фирмы в 2016 и 2017 годах передал Вартанян мебель на сумму около 480 тысяч рублей, а также ещё 50 тысяч рублей за помощь. Вартанян теперь обязана выплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей.