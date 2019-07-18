ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесли законопроект, который запрещает бывшим работникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения, пишет «МК».



Сейчас сотрудники ФСБ не могут уезжать из страны во время прохождения военной службы. После увольнения запрет действуют только для тех, у кого был доступ к секретным сведениям.



Госдуме предлагают распространить запрет ещё на пять лет после увольнения. Такой мерой планируется защитить всех правоохранителей от недружелюбных действий со стороны государственных органов других стран. В документе сказано, что бывали случаи, когда бывших сотрудников ФСБ задерживали только за факт прохождения службы в ведомстве.