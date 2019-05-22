ИА «Ореанда-Новости» Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который обвиняется в убийстве сотрудника службы охраны, пытался наложить на себя руки в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Как рассказал Мельников, происшествие случилось утром в среду, 22 мая. Сотрудник СИЗО зашёл в камеру к Аверьянову, увидел кровь и немедленно вызвал бригаду скорой помощи. Заключённый был госпитализирован, на данный момент он находится в институте им.Склифосовского, угрозы его жизни нет. Мельников отметил, что Аверьянов ранее не жаловался на условия содержания, однако заявлял сотрудникам ОНК о том, что невиновен.

Мельников также сообщил, что заключённый накануне инцидента отказался выходить к следователю и был силой выведен из камеры сотрудниками СИЗО. Представитель ОНК отметил, что действия сотрудников изолятора будут проверены.