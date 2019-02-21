ИА «Ореанда-Новости» Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Наказание для Пушкарёва запросили «по совокупности преступлений», кроме 17 лет колонии строгого режима, прокурор попросил также о назначении штрафа на сумму 500 млн рублей, а также лишении бывшего чиновника права занимать государственные должности.

По установленным следствием данным, Пушкарёв вместе со своим братом Андреем Пушкарёвым и предпринимателем Андреем Лушниковым создал организованную преступную группу для отмывания бюджетных средств, в результате их действий был нанесён серьёзный ущерб. Все трое категорически отрицают обвинения. Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки, пособничестве в получении взятки, коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа.

Пресс-секретарь суда Светлана Скачкова сообщила, что прокуратура запросила для Андрея Пушкарёва условное наказание сроком на 8 лет, а также штраф 500 млн рублей, для Лушникова гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере более 375, 6 млн рублей, также обоих предлагается лишить права заниматься коммерческой деятельностью.

В версии обвинения, в 2008-2015 годах Пушкарёв в должности мэра Владивостока получил взятки в общей сумме 75 млн рублей, он не давал коммерческим организациям принять участие в муниципальных конкурсах в сфере дорожного строительства. Бывший мэр способствовал тому, что конкурс выиграл МУП «Дороги Владивостока», после этого он заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки стройматериалов, которые производятся компаниями, принадлежащим группе «Востокцемент». В ходе следствия было установлено, что близкие родственники мэра получили около 471,7 млн рублей, а МУП «Дороги Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, так как предприятию пришлось закупать материалы по завышенной цене.