ИА «Ореанда-Новости» Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, занимавший этот пост в 1997–1998 годах, заявил, что вследствие прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом Москве удалось произвести импортозамещение в военно-промышленном комплексе.

При этом, по мнению политика, Украина смогла нанести России значительный экономический ущерб. Суслов привёл в пример ситуацию с украинскими двигателями для вертолётов – по его словам, прекращение поставок «должно было погубить целую отрасль», однако Россия справилась с трудностями, создав собственное производство. То же касается и строительства военных судов. Экс-министр указал, что Россия затратила на это огромное количество ресурсов, но за несколько лет и этот недостаток был восполнен за счёт собственных мощностей.