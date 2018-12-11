ИА «Ореанда-Новости». Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 13 годам колонии строгого режима. По информации прессы, он передавал сведения спецслужбам другого государства.

Бывший московский участковый Алексей Житнюк приговорён судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима. Ему вынесли обвинительный приговор в преступлении, связанном с государственной изменой. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на слова представителя пресс-службы суда Ульяны Солоповой.

«В Московском городском суде оглашен приговор в отношении А.Житнюка. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ («госизмена») и ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года», – цитирует ресурс слова Ульяны Солоповой.

Она также уточнила, что Житнюк лишён специального звания старшего лейтенанта полиции. Более подробная информация не сообщается, само уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как оно маркировано грифом «совершенно секретно».

Однако, по информации СМИ, есть вероятность, что Житнюк связан с норвежцем Фруде Бергом, которого сотрудники ФСБ задержали в Москве, иностранец обвиняется в шпионаже в пользу другого государства.

Он передавал Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США сведения о Военно-морском флоте России. Адвокат господина Берга Илья Новиков сообщил, что следствие обвиняет его подзащитного в отправке конвертов со шпионскими инструкциями и деньгами.

Сам Берг все обвинения против себя отрицает, он утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, деньги в письмах нужны его приятелю и сам Берг ничего не знал о том, что это может быть как-то связано с разведывательной операцией. Эти письма с деньгами адресовались в Москву женщине по имени Наталья. Его удивляло, что ей посылают деньги таким способом, но он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском, сообщил ранее адвокат позицию своего подзащитного.

По версии следствия, иностранец получал документы с секретными документами от участкового Житнюка. Секретные сведения норвежец передавал также в свою страну. После ареста Житнюк потерял работу в полиции.