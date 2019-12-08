В последнее время Глеб Чулков находился под домашним арестом, так как в отношении него было заведено дело о мошенничестве.В настоящее время региональный Следственный комитет России начал проводить расследование по факту гибели бывшего вице-губернатор Тамбовской области. Подробности смерти выясняются.