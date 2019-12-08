08.12.2019, 21:25
Бывший вице-губернатор Тамбовской области, находившийся под домашним арестом, умер вследствие падения с 5 этажа
ИА «Ореанда-Новости». Бывший вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом, умер вследствие падения с 5 этажа, сообщает издательство «РБК».
Сегодня, 8 декабря, было обнаружено тело главы Тамбовской области под окнами квартиры своей матери. В последнее время Глеб Чулков находился под домашним арестом, так как в отношении него было заведено дело о мошенничестве.
В настоящее время региональный Следственный комитет России начал проводить расследование по факту гибели бывшего вице-губернатор Тамбовской области. Подробности смерти выясняются.
Сегодня, 8 декабря, было обнаружено тело главы Тамбовской области под окнами квартиры своей матери. В последнее время Глеб Чулков находился под домашним арестом, так как в отношении него было заведено дело о мошенничестве.
В настоящее время региональный Следственный комитет России начал проводить расследование по факту гибели бывшего вице-губернатор Тамбовской области. Подробности смерти выясняются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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