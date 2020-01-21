ИА «Ореанда-Новости». Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился занять должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.



Пресс-секретарь главу государства Дмитрий Песков рассказал, что о своём решении Чайка сообщил на встрече в Владимиром Путиным. Президент соответствующий указ пока не подписал.



На встрече с президентом Чайка подчеркнул, что уделит внимание вопросам жизни СКФО. Путин, в свою очередь, отметил, что вопросы борьбы с терроризмом остаются наиболее важными в регионе.