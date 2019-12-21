ИА «Ореанда-Новости». Депутата Чебоксарского городского собрания депутатов задержали по подозрению в растрате и превышении полномочий.

Депутат Чебоксарского городского собрания депутатов и директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства был заключён под стражу. СУСК РФ по Чувашии сообщил, что его подозревают в растрате, превышении должностных полномочий и нескольких случаях служебного подлога.

По данным правоохранительных органов, в сентябре этого года подозреваемый поручил подчинённым перевести средства техникума в сумме 340 тысяч на счёт профсоюза техникума. Эти действия он оправдывал тем, что необходимо финансирование культурных и оздоровительных мероприятий. Однако на эти средства были куплены путёвки в Словению, где он отдыхал с супругой.

Кроме того, выяснилось, что в техникуме должен был проводиться ремонт, на которые было затрачено более 1,3 миллиона рублей. Однако работы выполнялись самими подчинёнными и студентами.