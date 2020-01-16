ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы от Чечни рассказал о больничном Кадырова из-за проблем со здоровьем.

Депутат Госдумы Чечни Шамсаил Саралиев рассказал о состоянии Кадырова. По словам политика, глава Чечни был вынужден взять больничный из-за «мелких» проблем со здоровьем. Однако он всё равно остаётся у руля и продолжает принимать управленческие решения. Об этом депутат рассказал в своём канале в Telegram.

Саралиев пояснил, что часто причиной временной нетрудоспособности глав региона может стать элементарная простуда или насморк. Кратковременная болезнь не должна помешать стабильности региона, поэтому оформляется специальный документ. Он предусматривает переход права возглавлять регион председателю правительства. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Кадыров принимает активное участие в регулировании ситуации в регионе и контролирует весь политический процесс.

Ранее сообщалось о том, что из-за временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова, и.о. главы региона стал Муслим Хучиев.