ИА «Ореанда-Новости» В Челябинске пенсионеры устроили драку на помойке супермаркета, куда выкидываются продукты с истёкшим сроком годности. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как работник супермаркета вывозит тележку с просрочкой. Мужчину, который даже не успел дойти до мусорного бака, окружила толпа пожилых людей, пенсионеры, толкая друг друга, начали выхватывать из тележки продукты.

Ранее отделение Россельхознадзора в Челябинске предложило штрафовать торговые сети за выброшенную просрочку.