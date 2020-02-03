В «Яндекс-Еде» рассказали, что Асташова оформили на работу 2 февраля. В компании подчеркнули, что несмотря на физические проблемы (у него с рождения нет ни рук, ни ног), он справляется со всеми необходимыми для работы действиями и очень мотивирован работать.СМИ пишут, что ранее Асташов обращался за помощью к депутату Госдумы Антону Шипулину. Спортсмену нужно 350 тысяч рублей, чтобы принять участие в отборочных соревнованиях. Депутат посоветовал ему писать обращение, которое будет разослано по меценатам.Асташов вырос в детском доме. Занимался плаванием и стал чемпионом России, но не смог пройти отбор в национальную сборную. После этого он переключился на паратриатлон и в прошлом году выиграл кубок мира по этому виду спорта.