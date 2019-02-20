ИА «Ореанда-Новости» Судебно-медицинская экспертиза установила, что чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов скончался от компрессионной асфиксии в результате сдавливания грудной клетки и живота – на него навалился охранник.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову. Как рассказала Иванова, смерть чемпиона была случайной, Павлов задохнулся под весом другого мужчины.

По факту смерти молодого человека было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Все обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы.

Напомним, 17 февраля утром в центре столицы на Тверской улице произошла драка между 51-летним сотрудником службы охраны и 22-летним прохожим, как сообщали СМИ, Павлов пытался пройти на охраняемую территорию здания Минкомсвязи. Во время потасовки мужчины упали на землю, вскоре молодой человек перестал двигаться и подавать признаки жизни.

17 февраля в Москве произошла ещё одна драка со смертельным исходом. На Волгоградском проспекте вблизи дороги в ходе массового конфликта между сотрудниками автомойки погибли два человека. Как сообщается, мужчина 30 лет скончался на месте происшествия, второй пострадавший умер в больнице.

В тот же вечер, по информации РЕН ТВ, в столичном Лефортовском парке произошла ещё одна массовая драка с перестрелкой. В ней участвовали около 30 человек, по разным данным от семи до пятнадцати человек было задержано в результате происшествия.

Также сегодня стало известно о драке, произошедшей в Сочи накануне 19 февраля. В центре города около торгового центра «Море Молл» на проезжей части подрались около десятка человек. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что некоторые из пострадавших лежат на дороге. Как рассказали очевидцы, в ходе потасовки её участники использовали газовый баллончик.