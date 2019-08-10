ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства. Калининград готов принять это зрелищное состязание.

Мировой чемпионат фейерверков организовывают уже в четвёртый раз. Инициатором проведения чемпионата в городе Калининграде выступило общество с ограниченной ответственностью «Центр фейерверков «ХАН». Сегодня, 10 августа, состоялся первый день проведения чемпионата. Жители и гости Калининграда смогут увидеть разноцветные огни на небосводе также ещё 17 и 24 августа. Местом проведения состязания выбрана территория острова под названием «Октябрьский». Специально оборудованная для этих целей площадка расположена недалеко от стадиона «Калининград». Участниками чемпионата станут представители шести пиротехнических команд, которые были победителями предыдущих соревнований. Среди них команды из таких стран как Италия, Португалия, Соединённые Штаты Америки, Белоруссия, Испания и Канада. В отличие от предыдущих лет, продолжительность выступлений участников мирового чемпионата будут увеличена до пятнадцати минут вместо десяти – двенадцати.

Кроме соревновательной части мероприятия, организаторы чемпионата позаботились и о развлекательной составляющей. Для проголодавшихся гостей на территории проведения чемпионата будет организован фуд-корт. Развлекательная программа расчитана как на взрослых, так и на детей. На мероприятие были приглашены популярные артисты. На сцену выйдут российский исполнитель Сергей Лазарев, музыкальный коллектив из Румынии Fly Project и шведский музыкант нигерийского происхождения Dr. Alban. Сергей Лазарев выступил со своей программой сегодня.



