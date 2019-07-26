Чемпионат России по практической стрельбе состоится в Калининском районе Тверской области.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства области, спортивное состязание пройдёт с 26 по 28 июля. Спортсмены соберутся на территории тренировочного центра под названием «Березино». Участниками соревнований станут сто сорок спортсменов из многих российских регионов. В списке участников заявлены спортсмены Москвы и Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Ставропольского края, а также Воронежской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областей. Уровень подготовки участников чемпионата довольно высокий. Среди участников мероприятия заявлены также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта международного класса.

Российский чемпионат по практической стрельбе, который проходит в рамках спортивной дисциплины «Карабин пистолетного калибра». Этот этап соревнований дебютировал в программе спортивного состязания относительно недавно – дисциплина введена только в этом году.

Министерство спорта Российской Федерации уже включило чемпионат России по практической стрельбе в собственный Единый календарный план.

Практическая стрельба является одним из видов стрелкового спорта. Цель дисциплины заключается в усвоении и выработке приёмов, отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Следует упомянуть, что этот вид спорта имеет боевое происхождение, поэтому в последнее время он сильно видоизменился.