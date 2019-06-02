02.06.2019, 19:50
Четверо детей погибли при пожаре в Свердловской области
ИА «Ореанда-Новости» При пожаре в многоквартирном доме в городе Богданович Свердловской области погибли четверо детей и их дедушка. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что в квартире проживала многодетная семья, которой воспитывались шестеро детей. Кроме того, пострадали ещё один ребёнок и пожилая женщина, сейчас она находится в тяжёлом состоянии.
Как сообщает ТАСС, детям было шесть лет, два и четыре года, и шесть месяцев, дома с ними оставалась старшая 12-летняя сестра, она выжила, так как отправилась звать на помощь. Родители дома отсутствовали – они уехали на соревнования со старшим ребёнком.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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