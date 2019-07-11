ИА «Ореанда-Новости» Четыре человека задержаны после нападения на сотрудников правоохранительных органов в столичном торговом центре. Об этом передаёт агентство «Москва» со ссылкой на помощницу руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Происшествие случилось накануне вечером в ТЦ на Новокузнецкой улице. Группа мужчин атаковала двух полицейских, которые находились на службе. Одного сотрудника полиции доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. В отношении задержанных заведено уголовное дело о причинении насилия в отношении представителей власти.