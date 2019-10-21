ИА "Ореанда-Новости". Такие данные в понедельник опубликовал ВЦИОМ на своём официальном сайте.

По результатам опроса, проведённого центром изучения общественного мнения, 25% россиян относят себя к «жертвам перестройки». Это категория людей, которые на момент введения реформ 1985-1991 не достигли возраста 45, но были старше 25 лет.

41% опрошенных одобрили инициативу о новой льготной категории. В неё войдут пострадавшие от реформ «перестройки». С такой идее выступили депутаты Госдумы России в начале месяца. Против нововведения оказались 47% граждан России.

По мнению респондентов, период «перестройки» плохо сказался на большинстве сфер. Он вызвал в стране хаос и неразбериху, что подтолкнуло СССР к развалу.

Опрос проводится среди 1,6 тысячи россиян 17 октября. Вопросы респондентам задавали по телефону.