В ведомстве сообщили, что в госкорпорации, федеральные госорганы, Банк России, внебюджетные фонды, финансируемые государством, высшие органы исполнительной власти были посланы в связи с предстоящими праздниками письма, в которых содержится напоминание о том, что запрещено дарить или получать подарки.В Минтруде также заявили, что вне запрета находятся подарки, которые получены на официальных мероприятиях. Кроме того ведомством сказано, что получение подарка создаёт условия для того, чтобы возник конфликт интересов. Также получение подарка ставит под сомнение объективность принимаемых чиновниками решений. За получение подарка может грозить увольнение.