ИА «Ореанда-Новости». Площадь природных пожаров в Сибири, сообщили в российском отделении Greenpeace со ссылкой на спутниковые данные.

Как отмечается в публикации, общая площадь, пройденная огнем, в ближайшее время превысит уровень 2018 года, а к концу сезона может побить и рекорд 2012 года. Экологи уточнили, что огонь уже прошёл 14,9 миллиона гектаров леса, в 2012 году эта цифра составила рекордные 18,1 миллиона.

В организации отметили, что в своих официальных сводках Авиалесохрана занижает показатели почти в два раза и сообщает только о трёх миллионах гектаров. Ситуация с пожарами улучшилась с началом дождей и похолоданием, но в настоящее время тушится только девять процентов возгораний на площади в 283 тысячи гектаров, остальные относятся к «зонам контроля», которые по закону не требуют тушения. В Greenpeace подчеркнули, что именно такая тактика и позднее реагирование привели к масштабным пожарам.

По последней информации, в России горят 266,4 тысячи гектаров леса, в том числе в Красноярском крае 135,5 тысячи и в Иркутской области 121,6 тысячи.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. По данным Авиалесоохраны, на 2,7 миллиона гектаров никаких противопожарных действий не ведётся. 6 августа представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что лесные пожары в Иркутской области в ряде случаев намеренно устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки.