14.07.2019, 12:02
Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек
ИА «Ореанда-Новости» После паводка в Иркутской области число госпитализированных возросло до 647 человек. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
При этом в медучреждениях также остаются 145 детей. Всего с начала наводнения в регионе за врачебной помощью обратились 4 тысячи 345 человек, большая часть из которых получила амбулаторное лечение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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