Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

При этом в медучреждениях также остаются 145 детей. Всего с начала наводнения в регионе за врачебной помощью обратились 4 тысячи 345 человек, большая часть из которых получила амбулаторное лечение.