ИА «Ореанда-Новости». Социологический опрос показал, что в России резко сократилось количество граждан, готовых участвовать в массовых акциях протеста против повышения пенсионного возраста. К такому выводу пришли специалисты «Левада-центра», пишут «Ведомости».

Согласно данным сентябрьского опроса «Левада-центра», за последний месяц стало меньше желающих лично принять участие в массовых протестах против пенсионной реформы. Если в августе протестовать против повышения пенсионного возраста были готовы 53 процента респондентов, то в сентябре таких стало только 35 процентов.

Казалось бы, что этот резкий переход недовольства спал после президентских поправок, послабляющих изменения в пенсионном законодательстве. Однако 40 процентов опрошенных заявили, что предложения, которые выдвинул президент в своём телеобращении 29 августа никак не меняют параметры пенсионной реформы, четверть респондентов (25 процентов) полагают, что они даже ухудшают ситуацию, и лишь 29 процентов согласны, что они смягчают первоначальные планы правительства.

Рейтинг президента также не стал лучше, а лишь ухудшился после телеобращения 29 августа. 34 процента опрошенных россиян, знакомых с речью президента, стали относиться к лидеру государства только хуже. Лучше – всего семь процентов.

Однако немного выросло число тех граждан, которые одобряют изменения в пенсионном законодательстве.

«То есть она в целом стала чуть более приемлема. Но если смотреть на ситуацию в целом, то предложения Путина ничего не изменили, а отношение трети россиян к нему после его обращения ухудшилось. От президента ждали большего – что он отменит реформу или ее затормозит, но этого сделано не было», – прокомментировал результаты исследования Денис Волков, социолог «Левада-центра».

На его взгляд на данный момент произошло смирение с реформой, люди поняли, что решение не переиграют. Люди не согласились с ней, но смирились.

«Недовольство есть, но есть и ощущение, что все уже сделано. В целом же реформа сильно повысила напряжение, для людей это был шок. Они смирились с ней, но не согласились. Однако у власти есть запас прочности, рейтинги начинают отыгрывать назад – дно в оценке власти уже было достигнуто», – говорит Волков.

Он считает, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, будут ли повышения зарплат, пенсий и экономический рост.