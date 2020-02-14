14.02.2020, 11:27
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
ИА «Ореанда-Новости». До шести человек выросло число жертв лобового столкновения грузовой машины и "Газели", произошедшего в Тамбовской области. Об этом уведомили РИА Новости в УМВД по региону.
ДТП случилось около 5.00 мск в пятницу в Сампурском районе. Предполагается, что произошло лобовое столкновение "Газели" и грузовой машины Foton. Вследствие удара произошло возгорание "Газели". В ведомстве сообщали, что жертвами ДТП стали четыре пассажира и водитель этого транспортного средства.
Водителя грузовой машины доставили в больницу.
Сообщается, что скончался ещё один человек - пассажир "Газели".
ДТП случилось около 5.00 мск в пятницу в Сампурском районе. Предполагается, что произошло лобовое столкновение "Газели" и грузовой машины Foton. Вследствие удара произошло возгорание "Газели". В ведомстве сообщали, что жертвами ДТП стали четыре пассажира и водитель этого транспортного средства.
Водителя грузовой машины доставили в больницу.
Сообщается, что скончался ещё один человек - пассажир "Газели".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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