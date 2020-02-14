ДТП случилось около 5.00 мск в пятницу в Сампурском районе. Предполагается, что произошло лобовое столкновение "Газели" и грузовой машины Foton. Вследствие удара произошло возгорание "Газели". В ведомстве сообщали, что жертвами ДТП стали четыре пассажира и водитель этого транспортного средства.Водителя грузовой машины доставили в больницу.Сообщается, что скончался ещё один человек - пассажир "Газели".