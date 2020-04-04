ИА «Ореанда-Новости». Количество погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до трёх человек, пишут «Известия».



Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилой пятиэтажке погибли двое, ещё восемь человек пострадали.



Взрыв газа в подмосковном Орехово-Зуево случился сегодня днём. СКР по факту происшествия возбудил уголовное дело. Будет проведена соответствующая экспертиза.