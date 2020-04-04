04.04.2020, 21:39
Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве выросло до трёх
ИА «Ореанда-Новости». Количество погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до трёх человек, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилой пятиэтажке погибли двое, ещё восемь человек пострадали.
Взрыв газа в подмосковном Орехово-Зуево случился сегодня днём. СКР по факту происшествия возбудил уголовное дело. Будет проведена соответствующая экспертиза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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