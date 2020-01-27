27.01.2020, 09:22
Число покинувших Узбекистан для ПМЖ в РФ сократилось почти в 2 раза
ИА «Ореанда-Новости». Число узбекских граждан, которые выехали в прошедшем году на ПМЖ в РФ, сократилось в 1,8 раза, до пяти тысяч человек. Об этом говорят сведения, представленные Госкомстатом Узбекистана.
Заявлено, что число покинувших республику для постоянного жительства в других странах составило 13,245 тысяч человек. Из данного числа в РФ отправились порядка 38 процентов или около пяти тысяч человек.
Число жителей, которые прибыли в республику из-за границы на ПМЖ в прошедшем году, снизилось на одиннадцать процентов - до 2,527 тысячи. Из России в Узбекистан переехали 588 человек.
Заявлено, что число покинувших республику для постоянного жительства в других странах составило 13,245 тысяч человек. Из данного числа в РФ отправились порядка 38 процентов или около пяти тысяч человек.
Число жителей, которые прибыли в республику из-за границы на ПМЖ в прошедшем году, снизилось на одиннадцать процентов - до 2,527 тысячи. Из России в Узбекистан переехали 588 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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