ИА "Ореанда-Новости". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Сообщается, что в больницу за помощью обратили ещё 10 человек. Из них пятерых госпитализировали в краевую больницу. У всех обратившихся травмы не серьёзные, грозы жизни нет.

В результате прорыва дамб, который произошёл 19 октября, погибли 15 человек. Пятеро по-прежнему считаются пропавшими без вести. Несколько часов назад сообщалось о том, что найден шестой пропавший. Однако возникла ошибка и мужчину случайно включили в список тех, кого необходимо найти.

Из девяти госпитализированных человек одного уже выписали из больницы. Семеро отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что в результате прорыва было разрушено пять дамб. Они все были построены незаконно без необходимых разрешений на строительство. Правоохранительные органы уже задержали должностных лиц, причастных к незаконному возведению сооружений, а также мастеров и рабочих.