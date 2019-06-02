ИА «Ореанда-Новости». Число пострадавших при взрыве на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 89 человек. Об этом сообщило правительство области в воскресенье, 2 июня.

«Всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий», — цитирует сообщение ТАСС. По информации Минздрава России, по состоянию на 9:00 госпитализированы 16 человек. Один из них — в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что из-за аварии на заводе «Кристалл» взрывной волной выбило или повредило окна в 309 жилых домах, 55 детских садах и 32 школах. Отмечается, что в четырёх поврежденных школах Дзержинска в понедельник, 3 июня, должен пройти ЕГЭ. Власти успели восстановить условия, необходимые для проведения экзамена. Для сбора более точной информации о масштабах последствий взрывов местные власти в течение 2 июня будут объезжать город.

Взрывы прогремели утром в субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила, он разрушен на площади 100 кв. м. После взрывов начался пожар, который перекинулся на соседние здания. В помещении в момент ЧП находились пять человек. По предварительной информации, их эвакуировали, они живы, сообщило предприятие.

В экстренных службах региона полагают, что причиной взрыва на заводе стало нарушение технологического процесса. Службы предприятия эвакуировали персонал. На месте работают бригады МЧС.