ИА «Ореанда-Новости». Руслан Губайдуллин, руководитель ассоциации «Чистая страна», дал интервью ТАСС, в котором высказал мнение, что россиянам необходимо отказаться от целлофановых и пластиковых пакетов.

Отвечая на вопрос, почему в России начинается реформа отрасли обращения с отходами, Губайдуллин заявил, что можно развиваться, строить дороги и аэропорты, но при этом в стране грязно. Россия может называться цивилизованным государством наряду с другими странами только тогда, когда решит важный вопрос сбора и переработки отходов. Система сбора вторсырья была хорошо налажена в СССР - стекло, макулатура, металл, но в то же время отрасли обращения с отходами в полноценном смысле никогда не существовало. Поэтому и реформа, по мнению главы «Чистой страны», будет проходить довольно медленно.

Руслан Губайдуллин также напомнил, что пакет используют в среднем восемь минут, пока несут покупки из магазина домой, а затем он разлагается на свалке до 400 лет. Он призвал россиян перейти на новый уровень экологической культуры - отказаться от пакетов, вернувшись к «советским» сетчатым авоськам, и рассказал, что в США подобные сумки - настоящий «писк моды», с ними даже фотографируются.

За полтора месяца (реформа идёт с начала года) на новую систему обращения с отходами перешли 70 регионов из 85. Среди ожидаемых результатов - более прозрачный рынок обращения с отходами, цивилизованный сбор мусора, уменьшение числа свалок, повышение ответственности граждан. Россияне постепенно привыкнут сортировать отходы, уверен Руслан Губайдуллин.

Руководитель «Чистой страны» приводит в пример опыт Чебоксар: региональный оператор проводит для желающих любого возраста своеобразные «открытые уроки» на мусоросортировочном заводе. Посетителям показывают этапы сбора и сортировки отходов, рассказывают, что нужно делать, чтобы правильно сортировать мусор дома. По словам Губайдуллина, если гражданам подробно рассказывать, что происходит со стаканчиком, когда его бросают в мусорный контейнер, они начнут понимать, за что они платят, и будут спокойно к этому относиться.