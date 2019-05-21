ИА «Ореанда-Новости» Методами борьбы с ядовитым борщевиком поделился председатель союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

По его словам, чтобы полностью вывести вредоносное растение со своего участка, его необходимо косить четыре раза. Как рассказал Чаплин, существует два способа борьбы с борщевиком: первый – не давать растению цвести, вовремя скащивая его, второй – индивидуально опрыскивать.

Скашивать борщевик необходимо по четыре раза за сезон, при этом вывести его можно будет в течение трёх лет, после этого борщевик на участке больше появляться не будет.

Чаплин отметил, что первый цветы этого растения появляются в мае, вторые – в июне, третьи – в августе. Он особо подчеркнул необходимость защиты, чтобы не получить ожоги нужно надеть перчатки и маску.

1 ноября 2018 года собственники земельных участков в Подмосковье, отказывающиеся бороться с борщевиком наказываются штрафом.