21.02.2020, 18:07
Дачников могут начать штрафовать за сорняки
ИА «Ореанда-Новости». Дачников могут начать штрафовать за сорняки. Штраф хотят внести в новую редакцию КоАП России.
С инициативой введения нового вида административного наказания выступили члены Совета Федерации. Предложение о внесении изменений в КоАП РФ было направлено в Министерство юстиции России сегодня, 21 февраля.
Совет Федерации предложил штрафовать дачников, которые не избавляются от сорняков, на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Если дачник является индивидуальным предпринимателем, то штраф на него составит от 7 до 12 тысяч рублей. Если штрафу за сорняки будет подвержено юридическое лицо, то сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.
С инициативой введения нового вида административного наказания выступили члены Совета Федерации. Предложение о внесении изменений в КоАП РФ было направлено в Министерство юстиции России сегодня, 21 февраля.
Совет Федерации предложил штрафовать дачников, которые не избавляются от сорняков, на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Если дачник является индивидуальным предпринимателем, то штраф на него составит от 7 до 12 тысяч рублей. Если штрафу за сорняки будет подвержено юридическое лицо, то сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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