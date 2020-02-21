Штраф хотят внести в новую редакцию КоАП России.С инициативой введения нового вида административного наказания выступили члены Совета Федерации. Предложение о внесении изменений в КоАП РФ было направлено в Министерство юстиции России сегодня, 21 февраля.Если дачник является индивидуальным предпринимателем, то штраф на него составит от 7 до 12 тысяч рублей.