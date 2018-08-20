ИА «Ореанда-Новости». Валерий Дубровский, директор инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», выступил с инициативой сдать в аренду миллион гектаров дальневосточной земли иностранным инвесторам.

Планируется, что сдача земель сельскохозяйственного назначения привлечёт дополнительные инвестиции на Дальний Восток и поможет развитию региона.

В первую очередь предложение направлено на привлечение инвесторов из Китая. Лишь даже по предварительным оценкам, около половины фермеров будут из Китая, четверть – из России и ещё четверть – из других стран. Дубровский отмечает, что многие китайские фермеры уже заинтересовались возможной арендой, поступают предложения о сотрудничестве от китайских компаний.

В агентстве отмечают, что выделенные в аренду участки лучше всего подходят для культивации сои, пшеницы и картофеля.

Россельхознадзор в мае 2018 года представил данные об экспорте зерна и продуктов его переработки из России в Китай. Статистика показала, что тот же показатель в прошлом сельскохозяйственном году был в 18 раз меньше.

Эксперты сходятся во мнении, что торговая война Китая и Соединённых Штатов только подогрела спрос на сельскохозяйственную продукцию из России.

Ранее был принят «Закон о дальневосточном гектаре», вступивший в силу 1 июня 2016 года, согласно которому один человек мог получить один гектар земли, который в течение 5 лет представляется в безвозмездное пользование и изымается в том случае, если за этот срок не началось его освоение. После 5 лет участок можно оформить в аренду ещё на 49 лет, а по прошествии 10 лет можно даже оформить участок в собственность. Отказать в аренде могут, практика показала, что это нередкое явление, однако отказ всегда обоснован соответствующим законом. Более того, земельные кадастры в стране еще не очень точные, поэтому выбранный гражданином участок может оказаться на территории заповедника, месторождения федерального значения, на землях, принадлежащих Министерства обороны, или наложиться на участок, которым уже владеет кто-то другой. Также нельзя получить участок на землях общего пользования.

Изначально особенностью «Закона о дальневосточном гектаре» было то, что гектар мог получить только гражданин России, однако теперь аренда открыта и для иностранцев.