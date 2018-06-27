В Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Политик сообщил, что в парламент страны внесены законодательные инициативы, позволяющие задержать реализацию проекта. «Конечно, мы думали над вопросом «Северного потока – 2». Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может. У меня есть сильное ощущение, что нам надо вынести этот вопрос на европейский стол переговоров для европейских стран. Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно», - заявил премьер Дании.

Проект «Северный поток – 2» должен быть реализован к концу 2019 года. Он предусматривает ежегодный экспорт 55 миллиардов кубометров газа из России в Германию.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция. Оператору проекта необходимо еще получить разрешение Дании.

Против реализации проекта особенно активно выступают в Киеве. Там уверены, что «Северный поток – 2» лишит страну практических всех доходов от транзита газа. Позицию Украины поддерживают в Польше и Прибалтике, называя проект «политическим».

Также активно против строительства трубопровода выступают в США. Вашингтон планирует сам занять весомое место на европейском газовом рынке. Власти США также заявили о намерении водить санкции против компаний из любых стран, которые принимают участие в проекте.