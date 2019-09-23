Результаты проведённого опроса оказались следующими.

Опрос проводили сотрудники Ассоциации туристических операторов в России. В целом, выяснилось, что две трети российских путешественников предпочитают забрать с собой гели, шампуни и мыло. На вопрос том, забираете ли вы шампуни и гели, если они вас устраивают и вам понравились, положительный ответ дали шестьдесят пять процентов респондентов. Двенадцать процентов опрошенных признались, что проделывают это редко. Чуть более одной пятой российских путешественников не видят смысла забирать косметические средства из гостиниц – это около двадцати двух процентов.

Сотрудники Ассоциации туристических операторов в России отмечают, что всевозможные бутылочки от шампуней и кондиционеров для волос, гелей для тела или просто мыло турист имеет право забрать собой. По крайней мере, это правило никак не регламентируется – оно своего рода неписанное. В отельной сфере такие действия со стороны останавливающихся в гостиницах людей являются общепринятыми. Однако, в последнее время наблюдается тенденция к тому, что отельеры стали бороться с этой привычкой. Так, к примеру, все маленькие бутылочки с косметическими средствами будут заменены на большие по объёму ёмкости с дозаторами. Именно такое решение было принято в отелях международной сети Marriott. Вслед за ними аналогичное решение было принято рядом других гостиниц.

Напомним, Ассоциация туроператоров России (или АТОР) создана в 2007 году. Основными целями некоммерческой организации являются: повышение конкурентоспособности деятельности российских туроператоров на внутреннем и международном рынках и содействие развитию в России внутреннего и въездного туризма.