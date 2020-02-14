Ходатайство защиты Руслана Шамсутдинова о рассмотрении дела в особом порядке было отклонено Читинским городским судом.В зале суда присутствовал Руслан Мухатов, который обвиняется в издевательствах над срочником. Самого Руслана Шамсутдинова на заседании не было, так как он проходит психиатрическую экспертизу в Москве.Дело о дедовщине было возбуждено в конце прошлого года, когда солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев воинской части в Забайкальском крае из-за издевательств и насилия.