14.02.2020, 20:46
Дело солдата-срочника Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
ИА «Ореанда-Новости». Дело солдата-срочника Шамсутдинова будет рассмотрено в общем порядке, сообщает издательство «ТАСС».
Ходатайство защиты Руслана Шамсутдинова о рассмотрении дела в особом порядке было отклонено Читинским городским судом. Сегодня, 14 февраля, было проведено первое заседание по делу о факте дедовщины в воинской части, в которой служил Шамсутдинов. В зале суда присутствовал Руслан Мухатов, который обвиняется в издевательствах над срочником. Самого Руслана Шамсутдинова на заседании не было, так как он проходит психиатрическую экспертизу в Москве.
Второе заседание состоится в следующий четверг, 20 февраля.
Дело о дедовщине было возбуждено в конце прошлого года, когда солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев воинской части в Забайкальском крае из-за издевательств и насилия.
Ходатайство защиты Руслана Шамсутдинова о рассмотрении дела в особом порядке было отклонено Читинским городским судом. Сегодня, 14 февраля, было проведено первое заседание по делу о факте дедовщины в воинской части, в которой служил Шамсутдинов. В зале суда присутствовал Руслан Мухатов, который обвиняется в издевательствах над срочником. Самого Руслана Шамсутдинова на заседании не было, так как он проходит психиатрическую экспертизу в Москве.
Второе заседание состоится в следующий четверг, 20 февраля.
Дело о дедовщине было возбуждено в конце прошлого года, когда солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев воинской части в Забайкальском крае из-за издевательств и насилия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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