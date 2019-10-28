ИА "Ореанда-Новости" Сегодня во всём мире отмечают День бабушек и дедушек. Вслед за ставшими популярными Днями отца и матери этот праздник с каждым годом распространяется на весь мир.

История праздника началась относительно недавно. Инициатором проведения международного дня бабушек и дедушек выступило Цветочное бюро Голландии. Впервые на территории Нидерландов этот день отметили в 2009 году. Позднее этот праздник подхватили ещё в тридцати странах, однако, стоит отметить, что даты празднования оставались всегда различными. Когда День бабушек и дедушек пришёл в Россию, то было принято решение праздновать его 28 октября. Это связано с традицией проведения ещё одного, уже славянского, праздника, который получил название «Осенние деды». Этот день отмечали в промежуток с 19 по 26 октября. Этот праздник характеризуется как семейный – в этот день принято собираться в родственном кругу и чествовать своих пожилых предков.

На территории Российской Федерации День бабушек и дедушек принято отмечать проведением различных концертных мероприятий и акций для людей пожилого возраста. Так, например, в текущем году столичные власти запланировали для пенсионеров проведения проекта «Московское долголетие». Акция продлится до 1 ноября. По информации, опубликованной в издании «Парламентская газета», участников ожидают хореографические выступления, конкурсы на лучшее исполнение песен, а также уроки зумбы и испанского языка. Однако, организаторы проекта отмечают, что для пожилых людей нет ничего приятнее поздравлений от своих близких родственников – так что настоятельно рекомендуют в этот день вспомнить и поздравить своих бабушек и дедушек.