Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Голосование по поправкам планируют сделать в рабочий день. Для того, чтобы все жители России смогли принять участие в нём, этот день сделают нерабочим.Идею провести голосование в рабочий день озвучил заместитель главы партии ЛДПР Ярослав Нилов в конце января этого года. Идею поддержала глава ЦИК в Госдуме Элла Памфилова. А предложение сделать данный день выходным поступила от сенатора Алексея Пушкова.