11.02.2020, 12:49
День голосования по Конституции сделают выходным
ИА «Ореанда-Новости». День голосования по Конституции сделают выходным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Голосование по поправкам планируют сделать в рабочий день. Для того, чтобы все жители России смогли принять участие в нём, этот день сделают нерабочим. Предполагается, что голосование пройдёт 22 апреля (среда). Точная дата будет утверждена позднее.
Идею провести голосование в рабочий день озвучил заместитель главы партии ЛДПР Ярослав Нилов в конце января этого года. Идею поддержала глава ЦИК в Госдуме Элла Памфилова. А предложение сделать данный день выходным поступила от сенатора Алексея Пушкова.
Голосование по поправкам планируют сделать в рабочий день. Для того, чтобы все жители России смогли принять участие в нём, этот день сделают нерабочим. Предполагается, что голосование пройдёт 22 апреля (среда). Точная дата будет утверждена позднее.
Идею провести голосование в рабочий день озвучил заместитель главы партии ЛДПР Ярослав Нилов в конце января этого года. Идею поддержала глава ЦИК в Госдуме Элла Памфилова. А предложение сделать данный день выходным поступила от сенатора Алексея Пушкова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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