ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 24 октября, в России отмечают свой профессиональный праздник все бойцы спецназа. В России объявлен День подразделений специального назначения Вооружённых Сил Российской Федерации.

Праздник является относительно «молодым» - в текущем году его отмечают только в четырнадцатый раз. История возникновения этого дня началась в 2006 году – тогда был подписан указ президента Российской Федерации «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». День подразделений специального назначения Вооружённых Сил Российской Федерации имеет и другое название – День армейского спецназа России. Отмечают этот праздник ежегодно, 24 октября. Этот день был выбран не случайно – в 1950 году была издана секретная директива, согласно которой на территории Советского Союза необходимо было создать роты специального назначения. Собственно, этот документ и послужил началом формирования армейского спецназа.

В этот день поздравления адресованы всем военнослужащим и ветеранам сухопутных войск, флота и авиации, жандармерии, полиции, внутренних войск, которые прошли особую программу для проведения спецопераций. Особенностью празднования этого дня является то, что в этот праздник не проводятся массовые мероприятия, торжественные церемонии вручения наград проходят без посторонних лиц, а соревнования разведывательных служб проходят на закрытых территориях.

Примечательно, что бойцам спецназа запрещено наносить на тело татуировки. Для того, чтобы получить краповый берет, необходимо пройти предварительные и основные испытания. В России бюджет тратится исключительно на повышение уровня подготовки военных, в отличие от Америки, где значительная часть уходит на пропаганду.



