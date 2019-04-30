Традиционно в этот день сотрудники пожарной службы получают поздравления от руководства, друзей и коллег, а также от всех тех, чьи жизни и имущество были ими спасены. Торжественные мероприятия с вручением наград особо отличившимся пожарным проведены во многих городах России.

Праздник был учрежден 30 апреля 1999 года указом президента РФ "Об установлении Дня пожарной охраны".В 1649 году был издан указ о создании первой российской противопожарной службы, который регламентировал порядок при тушении московских пожаров. Именно в то время уже были заложены основы профессиональной пожарной охраны, утверждена должность регулярных дежурных, которые были вправе наказывать жителей города за халатное обращение с огнем. Создание постоянных пожарных команд шло в XVIII - XIX вв крайне медленно. Чаще всего местное население самостоятельно боролось с пожарами. В XIX веке, при Николае I, началось строительство пожарных депо в Российской империи. В то время самой высокой точкой многих русских городов стала пожарная каланча. После революции 1917 года вопрос профессионального пожаротушения был приоритетной задачей советского государства.Пожарная охрана существует уже на протяжении несколько столетий. В настоящее время в составе противопожарной службы работают свыше 173,5 тысяч пожарных. Сотрудниками службы также ежегодно проводится около полутора миллионов противопожарных мероприятий.