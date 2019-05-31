31.05.2019, 16:29
День сварщика отмечают сегодня в России
ИА "Ореанда-Новости" В последнюю пятницу мая все представители профессии сварщика отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что официально дату празднования так и не установили, такая традиция возникла в России около тридцати лет назад, в 1990-х годах.
В современном мире, когда повсюду господствует металл, профессия сварщика становится очень востребованным занятием, практически ни одна область в производстве не обходится без них. Например, строительную сферу, автомобильную промышленность или добычу полезных ископаемых невозможно представить без представителей этой специальности. Профессионализм сварщика включает в себя знания из многих областей: он должен знать электрические схемы и конструкции сварочных машин, свойства металлов, нормы техники безопасности и противопожарной защиты. Иногда мастерство сварщика может влиять на жизни многих людей - от уровня профессионализма представителя этой профессии, занятого, к примеру, в строительстве жилого дома зависит прочность несущих конструкций.
Из-за того, что данная рабочая специальность востребована, то этот труд неплохо оплачивается. Наибольшие зарплаты получают сварщики, работающие на территории Севера, Дальнего Востока и Москвы. Так например, сварщик, работающий на российскую энергетическую компанию "Газпром", получает около 200 тысяч рублей. Однако, ему необходимо иметь в своём запасе необходимый разряд труда.
Временем появления этой профессии можно считать 1802 год. Именно в этот год русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, когда между двумя угольными электродами создаётся высокая температура, благодаря которой возможно плавить металл. Это открытие использовали в практических целях — возникла электрическая сварка.
В современном мире, когда повсюду господствует металл, профессия сварщика становится очень востребованным занятием, практически ни одна область в производстве не обходится без них. Например, строительную сферу, автомобильную промышленность или добычу полезных ископаемых невозможно представить без представителей этой специальности. Профессионализм сварщика включает в себя знания из многих областей: он должен знать электрические схемы и конструкции сварочных машин, свойства металлов, нормы техники безопасности и противопожарной защиты. Иногда мастерство сварщика может влиять на жизни многих людей - от уровня профессионализма представителя этой профессии, занятого, к примеру, в строительстве жилого дома зависит прочность несущих конструкций.
Из-за того, что данная рабочая специальность востребована, то этот труд неплохо оплачивается. Наибольшие зарплаты получают сварщики, работающие на территории Севера, Дальнего Востока и Москвы. Так например, сварщик, работающий на российскую энергетическую компанию "Газпром", получает около 200 тысяч рублей. Однако, ему необходимо иметь в своём запасе необходимый разряд труда.
Временем появления этой профессии можно считать 1802 год. Именно в этот год русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, когда между двумя угольными электродами создаётся высокая температура, благодаря которой возможно плавить металл. Это открытие использовали в практических целях — возникла электрическая сварка.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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