Несмотря на то, что официально дату празднования так и не установили, такая традиция возникла в России около тридцати лет назад, в 1990-х годах.Например, строительную сферу, автомобильную промышленность или добычу полезных ископаемых невозможно представить без представителей этой специальности. Профессионализм сварщика включает в себя знания из многих областей: он должен знать электрические схемы и конструкции сварочных машин, свойства металлов, нормы техники безопасности и противопожарной защиты. Иногда мастерство сварщика может влиять на жизни многих людей - от уровня профессионализма представителя этой профессии, занятого, к примеру, в строительстве жилого дома зависит прочность несущих конструкций.Наибольшие зарплаты получают сварщики, работающие на территории Севера, Дальнего Востока и Москвы. Так например, сварщик, работающий на российскую энергетическую компанию "Газпром", получает около 200 тысяч рублей. Однако, ему необходимо иметь в своём запасе необходимый разряд труда.Именно в этот год русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, когда между двумя угольными электродами создаётся высокая температура, благодаря которой возможно плавить металл. Это открытие использовали в практических целях — возникла электрическая сварка.