В текущем году этот праздник выпал на 28 июля.

Праздник всех моряков был установлен в государстве относительно недавно. Законодательной основой празднования этого дня стал указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». Несмотря на свой «молодой» возраст День Военно-морского флота имеет давнюю историю. Впервые этот праздник был учреждён незадолго до начала Великой Отечественной войны – в июне 1939 года. Тогда День ВМФ отмечали 24 июля.

День военно-морского флота в государстве традиционно отмечают с большим размахом. В текущем году в десяти российских городах пройдут парады. Первым городом, в котором отдадут честь всем морякам, станет дальневосточный Владивосток. Сюда даже доставили десницу святого апостола Андрея первозванного, а именно он является покровителем всех моряков. Остальные российские города впоследствии подхватят эстафету празднования Дня российского военно-морского флота. В них пройдут парады, в ходе проведения которых общественности будет продемонстрирована боевая береговая техника, а также воздушные судна морской авиации. Однако, главный государственный военно-морской парад проходит на территории города Санкт-Петербурга и Кронштадта. Именно здесь сегодня, с официальным визитом, находится президент Российской Федерации Владимир Путин.

Следует также напомнить, что Андреевский флаг, являющийся символом Военно-морского флота в России, празднует в этом году юбилей – ему исполнилось 320 лет.