Праздник уже получил общенациональный масштаб.

История этого дня началась относительно недавно. День воспитателя и всех дошкольных работников начали отмечать в России в 2009 году – именно в это время его признали на официальном уровне. Существует также мнение о том, что этот день приурочен открытию первого детского сада на территории Российской империи. Это произошло в 1863 году, в городе Санкт-Петербурге. В российских дошкольных учреждениях в этот день проходят торжественные мероприятия, на которых поздравляют воспитателей. Доброй традицией стало вручение подарков, которые воспитанники детских садов сделали своими руками. Кроме того, работников детских садов отмечают грамотами, благодарственными письмами, им вручают премии.

Основная цель праздника заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на дошкольное детство. Кроме того, этот день является хорошей возможностью ещё раз поблагодарить воспитателей и работников дошкольных учреждений за их непростой труд.

Стоит также отметить, что Законодательное собрание города Санкт-Петербурга рассмотрит законопроект, согласно которому предлагается отметить День воспитателя и всех дошкольных работников на городском уровне. Соответствующий документ внесён летом этого года. По словам инициаторов проекта закона, наградить самых активных и преданных своему делу работников дошкольного образования, подчеркнув, таким образом, их неоценимый вклад в воспитание детей.